Covid: Veneto, +453 contagi e 6 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAG - Curva dei contagi Covid-19 in discesa in Veneto, che anche oggi conta un numero di nuovi positivi sotto le 500 unità, esattamente +453. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.558, quello delle vittime a 11.475. Prosegue la flessione dei numeri ospedalieri. Sono complessivamente 1.046 i malati ricoverati (-35), dei quali 916 nei reparti non critici (-30), e 130 nelle terapie intensive (-5). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 16.735 (-376). (ANSA).