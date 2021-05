Carraro:Consob approva documento opa, inizia il 17 maggio

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAG - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly, veicolo di cui Enrico e Tomaso Carraro sono azionisti di controllo, sulle azioni di Carraro. L'offerta, finalizzata al delisting di Carraro, riguarda 21.331.916 azioni, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale di Carraro. Fly, per ciascuna azione portata in adesione all'opa, offre un corrispettivo unitario pari a 2,40 euro. Il controvalore complessivo dell'offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a 51.196.598 euro. Il periodo di adesione inizierà il 17 maggio 2021 e si concluderà il 4 giugno 2021. (ANSA).