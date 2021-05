Caso vaccini:anziana muore di infarto,Asl avvia accertamenti

(ANSA) - TREVISO, 08 MAG - Una donna di 91 anni, che aveva da poco ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid, è morta stamane per arresto cardiocircolatorio, davanti al punto vaccinale di Villorba (Treviso). Si trovava nel parcheggio, e attendeva che anche la figlia ricevesse la vaccinazione.

Immediata la chiamata al 118 e l'attivazione del team del Centro vaccinale, ma purtroppo, nonostante i tentativi con il defibrillatore, portata infine al pronto soccorso di Treviso, è deceduta. L'anziana, che soffriva di patologie cardiovascolari e renali,era sottoposta un'ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer, e stava aspettando la figlia, che a sua volta stava ricevendo la vaccinazione. Per approfondire le cause del decesso l'Ulss 2 ha chiesto che venga disposta l'autopsia.

(ANSA).