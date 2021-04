Tumori: Madame con ricercatori Città della Speranza a Padova

(ANSA) - PADOVA, 15 APR - La cantante e rapper italiana Madame, nome d'arte della vicentina Francesca Calearo - ha incontrato i giovani ricercatori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" di Padova.

La giovane cantante, icona per la "generazione Z" tra le più apprezzate e conosciute nel recente panorama musicale, e nota per aver partecipato a Sanremo 2021 con il brano "Voce", riuscendo ad aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, ha voluto così promuovere la ricerca fondi del "Progetto Diagnostica", che prevede lo studio dei fattori prognostici conosciuti e l'identificazione di nuovi fattori molecolari nei tumori, soprattutto quello infantili.

"Ci sono lavori in cui la testa è sempre lì - ha detto Madame ai ricercatori -, per me questo accade nella musica, per voi nella ricerca. Conosco da sempre la Fondazione e la sua attività, è un piacere poter essere d'aiuto come posso, attraverso la mia popolarità". (ANSA).