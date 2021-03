Cattolica: Bedoni, concluso mio compito, non mi ricandido

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, conferma davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario che non si ricandiderà "in alcuna lista" in corsa per il rinnovo del cda della compagnia veronese. "Con la trasformazione di Cattolica da cooperativa a società per azioni dal prossimo primo aprile, ritengo infatti di aver concluso il mio compito", ha dichiarato Bedoni.

"L'attuale consiglio di amministrazione si presenterà interamente dimissionario alla prossima assemblea del 14 maggio prossimo per consentire il rinnovo integrale dell'organo tenuto conto del nuovo regime legale della spa", ha detto Bedoni, oggetto, assieme al consiglio uscente, dei rilievi dell'Ivass, che ha chiesto un profondo ricambio del consiglio. (ANSA).