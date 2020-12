Scontri gruppi destra a Verona, in corso perquisizioni

(ANSA) - VERONA, 22 DIC - Dalle prime ore di oggi la Digos di Verona sta perquisendo le abitazioni di alcuni esponenti di destra, ritenuti responsabili dei gravi fatti di violenza commessi nella serata del 28 ottobre scorso in pieno centro cittadino. Una manifestazione non autorizzata, sfociata in guerriglia urbana, aveva visto per tre ore consecutive le forze dell'ordine fronteggiare gruppi violenti che al grido di "libertà" avevano danneggiato alcuni esercizi pubblici per protesta contro le restrizioni del governo Conte contro la pandemia. Nel corso della mattinata verranno resi noti gli esiti dell'operazione tuttora in corso. (ANSA).