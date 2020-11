Zaia, per ora niente lockdown ma impegnarsi per non entrare

(ANSA) - VENEZIA, 03 NOV - "Noi siamo ancora in una fascia dove non sono previste misure di restrizione. Ma non ci sono più spazi per divagazioni sul tema o discrezionalità. Non possiamo arrivare nella fascia con lockdown, penso che il Veneto non debba arrivare a questo, e credo che ognuno possa impegnarsi per questo, facendo attenzione all'uso della mascherina in particolare nei contesti domestici, e il distanziamento". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. (ANSA).