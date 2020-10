Covid: Veneto, +1.526 contagi e 12 morti

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - Torna a correre, dopo il rallentamento di ieri, la curva dei contagi Covid in Veneto.

Oggi il bollettino regionale riferisce di 1.526 contagi in 24 ore, per un dato complessivo di 46.992 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 12 morti, che fanno salire il dato delle vittime a 2.344. Ma il dato più preoccupante è il forte balzo in avanti dei ricoveri: nei reparti non crtici degli ospedali si trovano ora 749 malati con Covid (+54), mentre sono 88 (+7) i pazienti nelle terapie intensive. In conseguenze dei molti nuovi casi sale il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, 14.667 (+975), dei quali 6.417 positivi. (ANSA).