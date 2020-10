Covid: Pellegrini "ho portato mamma al test,ero autorizzata"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perchè lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio".

Federica Pellegrini, da giorni chiusa in casa perchè positiva al Covid, ha raccontato su Instagram nel suo post quotidiano di aver accompagnato la madre e poco dopo ha postato un altro breve video per "tranquillizzare" in merito a questa iniziativa.

"Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata - sottolinea la campionessa di nuoto -. Se sono uscita a portare mia madre a fare il tempone non è perchè l'ho deciso alzandomi la mattina, ma perchè mi ha autorizzato la dottoressa dell'Asl.

Quindi tranquilli, tutto sotto controllo". Pellegrini spiega anche di sentirsi meglio, senza più mal di testa e quasi senza febbre ma di essere ancora priva di gusto e olfatto. "E' strano poi, conclude, che nei primi giorni di positività dormivo un sacco, fino a 20 ore al giorno, e non mi è mai mancato l'appetito, anche se non sentivo il gusto del cibo. Ora aspetto per lunedì i risultati del tampone. Incrociamo le dita e speriamo bene, io ce la sto mettendo tutta", ha concluso.

