Coronavirus: Veneto, +183 positivi, nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Sono ancora in crescita i casi di positività al Coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore ha registrato 183 contagi in più - 27.156 dall'inizio dell'emergenza - ma nessun decesso. Il dato delle vittime è fermo a 2.176. Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi sono 3.621 (+131), quelli in isolamento domiciliare 8.611 (- 340). Cresce leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, 213 (+9), e anche dei pazienti in terapia intensiva, 27 (+1). (ANSA).