Coronavirus: Zaia, screening rapido sia fatto nelle scuole

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - l governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede che sia dato il via libera "allo screening rapido nelle scuole, evitando assembramenti e genitori che portano i ragazzini a fare i test". "Per questo - ha annunciato Zaia - abbiamo chiesto al Ministero di poter fare i tamponi rapidi in classe". Per il presidente del Veneto si tratta in sostanza di seguire la vecchia 'traccia' vaccinale, "che in lontani anni passati veniva fatta nelle scuole per prevenire l'insorgenza di contagi da malattie ormai debellate". (ANSA).