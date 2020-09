Zaia, obiettivo adesso è uno, l'autonomia

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - "Qualcuno chiederà adesso qual è il mio obiettivo: l'obiettivo è uno, l''autonomia". Lo ha detto Luca Zaia, dal palco del K3 a Treviso, commentando il risultato elettorale che lo riconfermato presidente del Veneto.

"L'autonomia - ha aggiunto Zaia - resta l'obiettivo principale, è la made di tutte le battaglie, ghandiane. Come dico sempre, noi 'abbiamo fatto i 'compiti per casa'; non abbiamo che da chiudere la partita con la firma dell'intesa con il Governo nazionale" "E' una responsabilità - ha proseguito - è un voto dei veneti per il Veneto, per quelli che sono qui da generazioni, quelli di adozione e quelli ultimi arrivati che hanno un progetto di vita in Veneto. Non sarà una amministrazione di ordinaria amministrazione. Abbiamo in cantiere molti progetti innovativi".

