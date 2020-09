Regionali: Lorenzoni, Zaia ha costruito consenso personale

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - "Mi auguro che alla fine il risultato sia un po' migliore di queste prime proiezioni": lo dice ad Antenna 3 Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla Regionali in Veneto. "Complimenti a Luca Zaia che ha costruito un consenso fortissimo, personale - sottolinea commentando la sconfitta della sua coalizione -. Noi prendiamo atto. Inizia un percorso di opposizione che sarà costruttivo perchè abbiamo bisogno di una politica diversa nell'ambito del consiglio regionale". Lorenzoni, in quarantena dopo la positività al Covid, spiega che la sua campagna elettorale è stata fortemente condizionata dalle sue condizioni di salute.

"Una campagna fatta in quarantena - ricorda - e conclusa in reclusione totale. Abbiamo lavorato in condizioni che credo fossero nuove in assoluto. Chi aveva la visibilità mediatica legata al ruolo istituzionale è stato premiato". (ANSA).