2/a proiezione Swg-La7: Veneto, lista Zaia +26 punti da Lega

(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - In base alla seconda proiezione di Swg per La7, in Veneto riguardo alle liste, quella di Zaia presidente si attesta al 41,2% staccando così di 26 punti quella della Lega che si ferma al 15,8%. Fratelli d'Italia è all'8,7, Forza Italia al 4,4% e lista veneta autonoma al 2,9 (ANSA).