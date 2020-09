Venezia, Nuevo Orden vince il Leoncino d'oro

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Il Premio Leoncino d'Oro della 77/ma Mostra di Venezia è stato assegnato al film Nuevo Orden di Michel Franco. Giunto alla 32/ma edizione, il premio, istituito da Agiscuola, è stato vinto dal film messicano con la seguente motivazione: "Le disturbanti immagini di un futuro distopico si rincorrono in un violento crescendo che porta alla caduta della società nel baratro del caos. Per aver mostrato scenari inquietanti, proprio perché plausibili, per aver magistralmente diretto un'opera indispensabile, che si presenta come un severo monito per lo spettatore e per aver lanciato un messaggio universale sulla necessità di agire prima che sia troppo tardi".

A Notturno di Gianfranco Rosi la segnalazione Cinema For Unicef: "Le nitide istantanee di una guerra quotidiana, fatta di silenzi e di parole impossibili da pronunciare, raccontano una verità che esplode come assordanti colpi di fucile. Per aver mostrato una realtà dove anche i bambini parlano il linguaggio della sofferenza e aver riunito in un lungo viaggio interi territori accomunati dagli echi di un conflitto statico e senza fine." Alla cerimonia all'Excelsior c'erano il direttore della Mostra Alberto Barbera, Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Mario Lorini, Presidente Anec e Mariella Andreatta, Presidente Comitato Unicef Veneto, Maria Pia Ammirati, Presidente Istituto Luce - Cinecittà. (ANSA).