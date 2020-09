A Venezia un supereroe venuto da Chernobyl

(di Francesco Gallo) (ANSA) - VENEZIA, 07 SET - Un piccolo-grande film pieno di follia è arrivato in concorso al Lido a firma della regista polacca Malgorzata Szumowska e Michael Englert (coppia artistica e nella vita): Never Gonna Snow Again. Protagonista Zhenia (Alec Utgoff), massaggiatore ucraino che ha in comune con i supereroi il fatto di aver ottenuto i suoi poteri dopo un'incidente: è nato infatti vicino Chernobyl proprio nel giorno del disastro nucleare. Viso un po' androgino, fisico atletico, da ballerino, Zhenia è una sorta di folletto che piace a tutti: uomini e donne. È capace di farti rinascere con i suoi massaggi e va forte anche con l'ipnosi, ma tutti capiscono che potrebbe fare molto di più.

Suo terreno di caccia lavorativo una comunità di ricchi che vivono in un quartiere di lusso superprotetto. I suoi clienti sembrano di plastica, iperrealisti proprio come la loro case tutte uguali, persone che vivono di pulsioni represse, senza sfogo. C'è addirittura chi ha fatto un compost dal cadavere del marito per concimare le sue piante e chi, invece, ha un culto dei suoi tre cani, veri padroni della sua casa come della sua vita. Insomma Zhenia col suo strano accento russo, il fisico glabro e il sorriso infantile conquista tutti, anche perché è un po' la ruggine che manca alle loro case. (ANSA).