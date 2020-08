Crisanti, quadruplicare tamponi, mio piano è informale

(ANSA) - PADOVA, 31 AGO - "La proposta che ho inviato al Governo per un piano nazionale sui tamponi è una bozza, ancora informale, e avrei preferito fosse rimasta tale. Confermo che l'obiettivo è aumentare in modo esponenziale i test, fino a quadruplicando il numero attuale di tamponi per affrontare con più sicurezza la riapertura delle scuole e la ripresa di tutte le attività lavorative". Lo dice all'ANSA il prof. Andrea Crisanti. "E' nato da una discussione informale con alcuni esponenti del Governo - aggiunge - Mi hanno chiesto cosa si poteva fare per contrastare maggiormente la diffusione del virus. Ho risposto che, se questo era il problema, potevo dare il mio contributo. Ma ripeto, con un piano informale, che ho dato al Ministero perchè venga discusso, approfondito. Non è detto non sia perfettibile". Il documento è stato inviato da Crisanti circa una settimana fa. (ANSA).