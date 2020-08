L'Aci Rally Italia Talent scatta in Veneto con le semifinali

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Continua la corsa del Rally Italia Talent post lockdown. Da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre l'Adria International Raceway in Veneto ospiterà la semifinale del Grande Fratello dei motori targato Aci. Saranno 140 gli aspiranti piloti e 70 gli aspiranti navigatori provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui 50 le presenze in rosa e 31 i minorenni, ammessi alla semifinale di questa 7^ edizione di Aci Rally Italia Talent che sull'Adria International Raceway, in provincia di Rovigo, potranno sfidarsi a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid, gommate Toyo, scelte da Aci Rally Italia Talent 2020 come Auto Ufficiale, provando a guadagnarsi l'accesso alla Finale che si disputerà dal 14 al 16 settembre, e a vincere nelle categorie previste dal regolamento. La vittoria regalerà loro l'opportunità di correre come piloti e navigatori ufficiali in gare valide per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport sempre con vetture Suzuki. Per la prima volta, parteciperanno alla semifinale, grazie all'iniziativa Rally Italia Talent Ability, anche 20 diversamente abili scelti tra gli oltre 100 che hanno partecipato gratuitamente alle Selezioni regionali per permettere loro di affrontare le prove di destrezza e di sfidare gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro disposizione, con un allestimento, studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti, che prevede comandi speciali studiati ad hoc.

Naturalmente la semifinale si svolgerà con tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dal Protocollo Medico concordato con Aci e Aci Sport in quanto Aci Rally Italia Talent è una iniziativa federale, grazie alla collaborazione del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, del Direttore per lo Sport in ACI, Marco Ferrari, del Direttore Generale di Aci Sport, Marco Rogano e dal Presidente della Commissione Rally Aci Sport, Daniele Settimo.

La 7^, quella del 2020, è stata l'edizione record di Aci Rally Italia Talent con oltre 10.500 iscritti che hanno partecipato alle Selezioni regionali prima di dar vita alla Semifinale e alla Finale. La semifinale avrà come protagonista la nuova Swift Sport Hybrid gommata Toyo, che è ora l'Auto Ufficiale di Aci Rally Italia Talent in sostituzione della versione benzina utilizzata per l'edizione 2019 e le prime 6 Selezioni regionali dell'edizione 2020, perché è il mezzo ideale per far emergere il talento degli aspiranti piloti e perché è un perfetto esempio di come l'autentica sportività possa associarsi al rispetto dell'ambiente. La Swift Sport Hybrid monta un inedito motore turbobenzina 1.4 BoosterJet K14D da 129 cv abbinato al dispositivo ISG, che fa da alternatore, motorino d'avviamento e motore elettrico da 13,6 cv. Con una massa in ordine di marcia di non più di 1.025 kg, Swift Sport Hybrid è la hot hatch più divertente ed efficiente della categoria, con rapporti peso/potenza e peso/coppia straordinari e un'agilità impareggiabile.

Sotto il patrocinio di ACI e della FIA - Action for Road Safety, in collaborazione con Generali Italia e AS31 Sportswear che vestirà lo staff degli Esaminatori, Aci Rally Italia Talent si adopera per sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza su strada e fornisce loro consigli mirati per migliorare il controllo dell'auto in ogni situazione. Tale attività di formazione si rivolge soprattutto ai più giovani, per i quali il progetto ideato da Renzo Magnani ha un'attenzione particolare sin dal 2014, anno della prima edizione. (ANSA).