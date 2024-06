L'Opec+, il gruppo di paesi produttori di petrolio più la Russia, ha deciso di estendere i tagli alla produzione di greggio fino al 2025 per tenere in alto i prezzi. Il gruppo di paesi produttori, come riporta Bloomberg, ha anche deciso di prolungare le restrizioni volontarie di alcuni Paesi anche nel terzo trimestre 2024.



