Coronavirus: Crisanti, casi Europa campanello allarme

(ANSA) - PADOVA, 06 AGO - L'aumento di casi di positività in Europa al Coronavirus "penso che sia un campanello d'allarme": lo sostiene Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell'Università di Padova. "L'Italia non è in una bolla che in qualche modo ci protegge - afferma - e poi rimane il fatto che non sappiamo le ragioni della differenza" nei numeri di positività rispetto all'Europa. "Perchè nel resto d'Europa i casi aumentano e in Italia no? Non sappiamo - sottolinea - se questo è un problema". Per Crisanti "la scienza è misura ma purtroppo si misura quello che uno vuole. Non è di fatto obiettiva, dipende, purtroppo, da quello che si misura". "Quindi se noi non misuriamo i casi in maniera corretta - conclude - potrebbe essere benissimo che stiamo facendo una grandissima sottostima". (ANSA).