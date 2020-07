Incidenti stradali: Autovie,2 scontri in A4,morto camionista

(ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - Due tamponamenti si sono verificati nel primo pomeriggio in A4, fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste, e il conducente di un mezzo pesante è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto. Lo rende noto Autovie Venete.

I due incidenti sono avvenuti a distanza di tre chilometri l'uno dall'altro. Nel primo sono rimasti coinvolti un furgoncino che trasportava sei persone - tre i feriti, di cui uno in maniera grave - e un autoarticolato, nel secondo due mezzi pesanti.

Sul posto - informa Autovie Venete - sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi, i mezzi meccanici per la rimozione dei mezzi, il 118, i Vigili del Fuoco e il personale della Concessionaria.

L'autostrada è chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza - avvisa Autovie - e sono chiuse anche le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. All'uscita obbligatoria a San Donà di Piave ci sono circa quattro chilometri di coda. (ANSA).