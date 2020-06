Fenice, due concerti Orchestra in diretta streaming

(ANSA) - VENEZIA, 19 GIU - Sarà un fine settimana di concerti in diretta streaming, quello proposto dal Teatro La Fenice di Venezia, pronto per la riapertura ufficiale del 5 luglio.

Nell'attesa di tornare ad avere il pubblico in sala, l'Orchestra del Teatro La Fenice suonerà dal palcoscenico di Campo San Fantin per il pubblico del web, raggiunto tramite i canali YouTube, Facebook e Instagram. (ANSA).