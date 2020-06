Maxi gara per vaccini,Veneto ne compra oltre un milione

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Il Veneto si sta preparando ad una imponente campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale: il progetto è quello di riuscire a coprire l'80% della popolazione over 60 anni, categoria che lo scorso anno aveva registrato una copertura non superiore al 55%.

Complessivamente le dosi acquistate per l'anno 2020-2021 sono state 1 milione 306mila 830 (cifra incrementabile di un ulteriore 20% fino a 1.567.000). Nel 2019 erano state acquistate 864.740 dosi di cui ne sono state però utilizzate 790.000.

L'obiettivo è quello di incrementare per tutte le categorie la copertura vaccinale. Per i residenti delle Rsa è stata calcolata una copertura del 90% con l'uso di un vaccino con più potere immunogeno essendo questa una delle categorie più a rischio.

Anche per gli operatori del Sistema Sanitario si punta ad arrivare ad una copertura dell'80%, lo scorso anno non aveva superato il 30%. (ANSA).