Maltempo: frane e famiglie isolate nel Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 10 GIU - Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Treviso impegnati nella parte settentrionale della provincia per assistere famiglie in difficoltà e sistemi di viabilità compromessi dalle conseguenze delle precipitazioni intense delle ultime ore.

Nella zona di Follina, ai piedi delle Prealpi, varie strade secondarie sono risultate impraticabili ed una famiglia rimasta isolata e composta anche da due minori, è stata raggiunta e trasferita altrove solo grazie al supporto di mezzi meccanici dei soccorritori. Gli interventi per prosciugare piani interrati allagati sono stati una trentina. (ANSA).