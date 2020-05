Venezia illumina Torre di Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Dopo il successo e l'apprezzamento ottenuti in occasione delle manifestazioni per il centenario di Porto Marghera, il sindaco Luigi Brugnaro e la Giunta comunale, in accordo con Veritas, hanno deciso di illuminare nuovamente, e in via definitiva, la Torre dell'acquedotto di Marghera. Così, da questa, i riflettori sono puntati su uno degli edifici simbolo di quella tra le più grandi aree industriali del mondo.

Un progetto di illuminazione artistica curato da Veritas e che è stato reso possibile grazie a un impianto moderno a luci a led a bassissimo consumo energetico, che con appena 500 watt (5 lampadine da 100) riuscirà a far risplendere l'intera struttura.