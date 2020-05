Gruppo Vega, 6 posti t.intensiva Treviso

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - Sei posti letto completi per l'Unità Operativa di Terapia Intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso sono stati offerti da Vega Coop, gruppo commerciale di distribuzione organizzata di Mogliano Veneto (Treviso).

"Al Gruppo Vega va il nostro più sentito ringraziamento - ha commentato il Direttore Generale dell'Ulss 2 trevigiana, Francesco Benazzi - per questo gesto di grande generosità che conferma la loro sensibilità e la vicinanza al territorio. Si tratta di un dono importante, il periodo dell'emergenza ha confermato il ruolo strategico delle Terapie Intensive, destinatarie di questo gesto di generosità".

Vega è attivo nella distribuzione commerciale in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con le principali insegne Maxi, Spak, Super W e Il Tulipano. (ANSA).