Ivana Spagna, Johnson Righeira, Tracy Spencer e Gazebo saranno i protagonisti del festival estivo "La macchina del tempo" che nella tappa valdostana assumerà la speciale denominazione "Bard Fest '80".

L'appuntamento è per lunedì 5 agosto, alle 21.30 con alcuni degli artisti che hanno segnato la storia della musica dagli anni '80. Biglietti in in vendita sul portale Ticketone.



