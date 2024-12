Italia-Svizzera, finanziati altri due programmi valdostani

Il comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Svizzera ha stabilito di aumentare le risorse disponibili per le proposte progettuali già presentate: questa decisione determina il finanziamento di due ulteriori progetti con ricadute sul territorio valdostano, oltre ai quattro già precedentemente approvati dal Comitato direttivo dello stesso programma nei giorni scorsi, portando così a circa 4 milioni di euro le risorse messe a disposizione della Valle d'Aosta all'inizio del periodo di programmazione. Il comitato di sorveglianza si è riunito ieri a Briga, in Vallese (Svizzera), e vi ha partecipato anche l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri.

I due nuovi progetti finanziati sono Api-Alpes, sulla gestione dell'attività apistica, anche in chiave di tutela della biodiversità, e Destination Barry, sul turismo cinofilo. Nel corso della seduta il Comitato ha anche deciso di rivedere i termini per la futura presentazione di proposte progettuali: è stato deciso di ridurre i massimali richiedibili per il finanziamento, in modo da permettere l'approvazione di un maggior numero di proposte e di aprire tra il 10 marzo e il 10 giugno 2025 la prossima finestra per la presentazione di progetti.

Nel 2026 saranno invece sperimentate per la prima volta due nuove tipologie progettuali previste dal programma: i progetti di ridotta dimensione finanziaria, con finanziamento fino a 200.000 euro più 50.000 franchi, e i progetti definiti 'people to people', per azioni finalizzate alla promozione di una maggiore conoscenza reciproca tra gli attori del territorio transfrontaliero.

Nel corso dell'incontro si è anche parlato del futuro della politica di coesione, per cui la Commissione europea sta valutando l'ipotesi di procedere ad una centralizzazione dei sistemi di gestione dei programmi di finanziamento, che potrebbe essere messa in capo agli stati europei a discapito delle regioni che hanno finora assicurato la conduzione. "Si tratterebbe di un gravissimo passo indietro rispetto all'attuale sistema di governo, voluto da Jacques Delors tanti anni fa", ha dichiarato all'assemblea l'assessore Caveri, che però ha tenuto a rassicurare i colleghi del Comitato di Sorveglianza informandoli che "a livello europeo sta crescendo il fronte delle Regioni, dalla Spagna alla Germania, passando per l'Italia, che chiedono a gran voce che la Commissione torni indietro rispetto alla proposta formulata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA