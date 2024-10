La Vallée d'Aoste s'est révélée à la Foire du Valais de Martigny

Marco Carrel, assesseur à l'Agriculture et Ressources naturelles, a participé à la 62e édition de la Foire du Valais, qui s'est déroulée à Martigny.

La Foire du Valais est la plus grande manifestation de ce genre en Suisse romande, avec 400 exposants et un nombre de visiteurs qui a atteint les 240.000 présences lors de la dernière édition, en 2023. Le sujet de cette édition était 'le jeux'.

Dans son stand, l'assessorat régional a présenté à quelques milliers de visiteurs les productions agroalimentaires de la Vallée d'Aoste et a organisé des initiatives visant à valoriser l'engagement des agriculteurs et des éleveurs valdôtains qui, comme leurs amis et collègues du Valais, connaissent les engagements et les difficultés d'un travail 'vertical' quotidien.

La participation de la Vallée d'Aoste à la Foire commerciale et touristique la plus importante du Canton Valais a permis à la Vallée d'Aoste de promouvoir auprès des nombreux visiteurs ses excellences entre tradition et innovation : fromages (non seulement la Fontina Dop mais bien d'autres sortes de fromages), vins, fruits et légumes de notre terroir et charcuterie de qualité. Un point d'information a été mis en place pour en savoir plus sur les spécificités de l'agriculture de montagne en Vallée d'Aoste, l'histoire et les traditions de notre région. "La volonté et le travail - dit l'assesseur Carrel - de nos agriculteurs et de nos éleveurs s'est étendu une fois de plus au-delà des frontières régionales. La participation de l'assessorat de l'Agriculture à la Foire de Martigny devient le moteur culturel, touristique et commercial de toute une communauté et renforce une relation d'amitié et de synergie qui s'est toujours révélée gagnante pour les régions voisines".





