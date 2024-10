Un nouveau et plus actif rôle de la Vallée d'Aoste au sein de la famille francophone et, en particulier, dans le cadre de l'Organisation Internationale de la Francophonie (Oif) par le biais de son secrétaire général, Louise Mushikiwabo. C'est ce que la délégation de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, composée de Renzo Testolin, président de la Région, et de Luciano Caveri, assesseur aux Affaires européennes, à l'innovation, au Pnrr et aux politiques nationales de la montagne, a partagé aujourd'hui avec les dirigeants de l'organisation lors du XIXe Sommet de la Francophonie, qui se tient aujourd'hui et demain à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts et à Paris.

Au Sommet, la Vallée d'Aoste participe sur invitation personnelle du président de la République française, Emmanuel Macron.

Le ministre Jean-Noël Barrot et le président de la Région Renzo Testolin

Dans un contexte international qui voit réunis, en France après trente-trois ans d'absence, 88 chefs d'État et de gouvernement de l'Oif et leurs délégations, la présence de la région francophone représente - selon le gouvernement régional - "une importante reconnaissance de son rôle pour la promotion de la langue française et des liens très forts qui unissent la France et notre Région". Ce thème a été au centre d'un colloque bilatéral avec Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a manifesté l'intérêt du gouvernement français à "encourager davantage les rapports transfrontaliers dans le cadre du Traité du Quirinal".

La Vallée d'Aoste au XIXe Sommet de la Francophonie

À Barrot a également été soumise la problématique du Mont Blanc sur laquelle le ministre "s'est engagé à un approfondissement". De plus, lors d'un entretien avec la secrétaire générale de l'Oif, Louise Mushikiwabo, la Vallée d'Aoste a exprimé sa volonté d'avoir "une présence stable au sein des organismes de l'organisation".

Luciano Caveri et Renzo Testolin

"La fructueuse participation à ce Sommet, auquel a également participé le président de la République française Emmanuel Macron," expliquent le président Renzo Testolin et l'assesseur Luciano Caveri, "est pour la Vallée d'Aoste une étape très importante dans son parcours d'interlocutions institutionnelles dans le contexte de la francophonie culturellement vitale et dynamique, le français étant la cinquième langue la plus parlée au monde, la troisième langue des affaires, présente sur les cinq continents, porteuse des valeurs de diversité, de solidarité et de démocratie que nous avons en commun, notre belle langue française".



