La Vallée d'Aoste participera au Sommet de la Francophonie

La Région Vallée d'Aoste, sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, participera au XIX Sommet de la Francophonie, qui se tiendra les 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts et à Paris. La délégation sera composée de Renzo Testolin, président de la Région, et de Luciano Caveri, assesseur aux Affaires européennes, à l'innovation, au Pnrr et aux politiques nationales de la montagne. Le sommet abordera le thème 'Créer, innover et entreprendre en français'.

La Vallée d'Aoste à travers sa participation à ce sommet, "témoigne de son engagement profond envers la francophonie et de sa volonté de contribuer activement aux discussions sur des sujets essentiels tels que le développement durable, l'innovation et la coopération internationale".

"Le président de la République française, Emmanuel Macron, dans sa lettre d'invitation, - explique le président Renzo Testolin - reconnaît que notre Région accorde une importance particulière à la promotion de la langue française et souligne ' les liens très forts qui unissent la France et notre Région'. La Vallée d'Aoste, reconnue pour son caractère francophone, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de dialogue et d'échange. Le plurilinguisme affirme notre identité et notre histoire et nous identifie aujourd'hui encore comme un lien vital dans le plan de collaboration entre l'Italie et la France, relancé par le traité du Quirinal".

"Après le retour de la Vallée d'Aoste au sein de l'Airf, qui regroupe les régions francophones dans le monde, - ajoute l'assesseur Caveri - cette invitation prend une signification politique supplémentaire. Cela signifie en effet occuper une position significative dans des réseaux de diverses natures, ce qui valorise le particularisme linguistique dans une logique d'échange et d'enrichissement".



