Due tirocini all'ufficio di rappresentanza a Bruxelles

Finaosta spa ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per gli studenti iscritti presso l'Università della Valle d'Aosta ai fini dell'attivazione di due tirocini curriculari presso l'Ufficio regionale di Rappresentanza a Bruxelles, cogestito dalla stessa finanziaria regionale. Lo comunica l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri.

I giovani che risulteranno selezionati avranno l'opportunità di svolgere uno stage di tre mesi nella capitale europea, utile a conoscere da vicino il mondo delle istituzioni europee e ad approfondirne procedure legislative e meccanismi decisionali.

Per essere ammessi alla selezione, ai partecipanti è richiesto di essere regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta per l'anno accademico 2024/2025, nonché di possedere un'adeguata conoscenza delle lingue francese e inglese.

"Svolgere un'esperienza formativa all'estero, in particolare nella capitale europea, offre ai giovani preziosi strumenti per inserirsi con più competenza e più possibilità di successo nel mondo del lavoro", ha commentato Caveri. "I tirocini a Bruxelles offrono agli studenti impareggiabili opportunità di confronto internazionale, rafforzandone la consapevolezza della dimensione globale dei problemi e dando loro privilegiate prospettive da cui interpretare l'evoluzione della nostra società".

I tirocinanti, durante il loro soggiorno a Bruxelles, godranno di una borsa di studio di 1.000 euro mensili lordi a titolo di rimborso spese e saranno affiancati da un tutor aziendale per guidarne il percorso formativo.

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare la propria candidatura entro le 12.00 del prossimo 14 ottobre, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito di Finaosta spa (www.finaosta.com).



