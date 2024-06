Déclaration d'entente entre Vallée d'Aoste et Haute-Savoie

Mercredi 3 et jeudi 4 juillet, au Pavillon (Courmayeur) et au Col de Voza (Saint-Gervais), auront lieu les cérémonies de signature de la Déclaration d'intention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et le Département de la Haute-Savoie.

Le document sera signé par le président de la Région, Renzo Testolin, accompagné de l'assesseur des affaires européennes, de lïinnovation, du Pnrr et des politiques nationales de la montagne, Luciano Caveri, et le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Martial Saddier. Seront également présents les membres du Gouvernement régional et du Conseil départemental, ainsi que les administrateurs locaux intéressés par la coopération transfrontalière.

La cérémonie du côté italien se tiendra le mercredi 3 juillet à 14h45 à la station du Pavillon (rendez-vous à la station de départ du téléphérique Skyway à 14h). En France, la signature aura lieu au Col de Voza à 11h30 (départ du Tramway du Mont-Blanc à 10h15).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA