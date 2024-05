Maison des Artistes, è il regista Luca Ricci il direttore artistico

Il regista toscano Luca Ricci, fondatore della compagnia teatrale Capotrave e direttore artistico del Kilowatt Festival di Sansepolcro, è il nuovo direttore artistico della Maison des Artistes di Bard.

L'incarico, della durata di tre anni circa, gli è stato attribuito, con una procedura di evidenza pubblica, dal Comune di Bard, capofila del progetto transfrontaliero Transit - Transizione verso il turismo culturale sostenibile, finanziato nell'ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027.

"Mi sento molto responsabilizzato ed euforico - commenta Ricci - per questa nuova sfida professionale. La Maison des Artistes di Bard rappresenta un raro e perciò prezioso esempio di nuovo spazio pubblico per la cultura che nasce su spinta di un Comune lungimirante e coraggioso. Lavorerò per portare a Bard tanti bravi artisti che rimangano in paese per periodi di residenza creativa, ed entrino in contatto con gli abitanti del luogo e dei centri limitrofi, per valorizzarne le competenze e lasciare alla comunità locale una traccia del loro passaggio".

Al direttore artistico spetterà il compito di elaborare la programmazione culturale e degli eventi della Maison des Artistes coordinandola con le proposte di laboratori, spettacoli e animazioni culturali promosse dai comuni francesi di Avrieux e Aussois, partner del progetto insieme all'Associazione Forte di Bard.

"Porterò avanti questo mio incarico - prosegue Ricci - a stretto contatto e in sinergia con il soggetto responsabile dell'animazione della residenza e dell'offerta culturale. Faremo corsi e laboratori tenuti da importanti registi, attori, coreografi e performer della scena nazionale, e ci sarà spazio anche per serate di spettacolo ed eventi aperti al pubblico.

L'Associazione Forte di Bard e i comuni francesi di Aussois e Avrieux, partner di Transit, saranno i primi interlocutori che incontrerò per strutturare progettualità condivise".



