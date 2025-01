Concessioni idroelettriche, Marquis 'ci sia ritorno in Vda'

"La norma di attuazione è di grande importanza e ci auguriamo che nella legge si garantiscano al meglio i ritorni per i valdostani". Lo dichiara Perluigi Marquis (Forza Italia) in merito allo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di concessioni di derivazione d'acqua.

"In particolare - prosegue - l'articolo 3 comma 5 prevede che i concessionari avranno l'obbligo di fornire 1,22 Kwh per ogni Kw di potenza installata alla comunità: questo significa che la Regione avrà a disposizione 200 milioni di kwh annui da mettere a servizio dei valdostani, famiglie e imprese, attraverso una scontistica e attuare in questo modo le previsioni del progetto di legge che abbiamo presentato per ridurre i costi dell'energia in Valle d'Aosta. La norma indica la via della distribuzione ai cittadini di una parte dei proventi della produzione idroelettrica così come noi da anni sosteniamo riscontrando la sordità del governo regionale e così come prevede la proposta di legge da noi presentata numero 112/2023 di ristorare i cittadini del 50 % del costo dell'energia elettrica per uso domestico. Per noi, mettere a disposizione una parte degli utili derivanti alla Regione dalla produzione idroelettrica è e resterà prioritario".

"Quello della norma di attuazione in materia di derivazioni d'acqua - conclude Marquis - è un tema che è stato rivendicato da sempre dalla Valle d'Aosta. Questo schema di norma è frutto del buon lavoro della Commissione paritetica. Il testo rafforza la competenza legislativa in materia: essere autonomisti non significa però fare ciò che si vuole, ma attenersi anche ai principi sovraordinati all'esercizio della nostra autonomia. La nostra capacità deve essere ora quella di legiferare per rafforzare la nostra autonomia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA