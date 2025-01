Il Corecom Valle d'Aosta alla Fiera di Sant'Orso

Anche quest'anno, il Comitato regionale per le comunicazioni partecipa in modo attivo alla Foire de Saint-Ours, che celebra la sua 1025/a edizione.

Il Corecom sarà presente con un proprio stand (il numero 12) all'interno del Padiglione enogastronomico, in piazza Plouves ad Aosta, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio e sabato 1/o e domenica 2 febbraio, negli orari di apertura della struttura.

Per l'occasione sono in programma diverse attività rivolte alla collettività, con particolare riguardo alle famiglie e ai più piccoli. Attraverso momenti ludico-interattivi e "tavole rotonde", saranno affrontate tematiche come la comunicazione e i social media, la privacy nell'era digitale, la web reputation, l'identità digitale e l'innovazione digitale.

"La Fiera di Sant'Orso è un evento simbolo dell'artigianato valdostano e come Corecom riteniamo la nostra presenza essenziale per far conoscere le nostre funzioni istituzionali in un contesto di grande tradizione e partecipazione", afferma la presidente, Elena Boschini. "Attraverso le attività rivolte alla collettività - prosegue - intendiamo proseguire nel percorso di sensibilizzazione a favore dei cittadini di tutte le età su temi fondamentali, contribuendo alla diffusione di una cultura digitale consapevole e responsabile. È un momento prezioso di incontro e confronto".

Il programma prevede per ogni giornata un tema diverso che sarà affrontato con attività ludico-formative (dalle 10 alle 16.30) e con i colloqui del Corecom (ore 17.30), ai quali parteciperanno relatori ed esperti del settore. Domenica 2 febbraio, le attività si svolgeranno dalle 10 alle 15.

Giovedì 31 gennaio, giornata dedicata al tema 'Innovazione digitale e privacy'; venerdì 31 gennaio 'Dall'educazione digitale all'intelligenza artificiale'; sabato 1/o febbraio 'Media education - Esploratori digitali'; domenica 2 febbraio 'Media family: uso consapevole delle nuove tecnologie'.



