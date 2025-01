Concessioni idroelettriche, sì a schema di norma di attuazione

La prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' ha espresso parere favorevole all'unanimità sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di concessioni di derivazione d'acqua.

L'atto, trasmesso dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 31 ottobre scorso, è composto di quattro articoli che dettano disposizioni in materia di concessioni e di subconcessioni di derivazione d'acqua, a qualunque uso esse siano destinate.

"Il parere è arrivato dopo l'audizione in Commissione dei componenti di nomina regionale della Commissione paritetica, Francesco Saverio Marini, Barbara Randazzo e Aurelio Marguerettaz - specifica il presidente della prima Commissione, Erik Lavevaz (Uv) -. Il prossimo passaggio sarà in Consiglio, quindi il parere sarà trasmesso al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione del decreto legislativo contenente la norma di attuazione. Questa norma di attuazione darà la possibilità alla nostra Assemblea di poter disciplinare, con legge regionale, l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua in vista della loro scadenza nel 2029".



