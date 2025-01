Modifica norme al servizio Ncc, approvata risoluzione

Il Consiglio Valle ha approvato una risoluzione che impegna il Governo regionale a "promuovere la modifica delle norme introdotte dai decreti Salvini sullo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (Ncc), anche di concerto con altre Regioni nonché a sostegno di altre iniziative che nel frattempo siano state intraprese". Il testo sollecita inoltre la Giunta e le forze politiche rappresentate in Consiglio a invitare i Parlamentari valdostani a "presentare nell'ambito del primo provvedimento legislativo utile una iniziativa volta a modificare le disposizioni che risultano dannose per il sistema trasportistico Ncc" e a "promuovere con urgenza un'azione presso il Governo italiano affinché, nel frattempo, se ne disponga la sospensione". Il testo è stato approvato con 24 voti a favore dei proponenti e 9 voti di astensione dei gruppi Lega VdA e Forza Italia.

"Dopo aver ricevuto una delegazione degli autonoleggiatori in Consiglio composta da Sistema trasporti e Federazione MuoverSì e nel corso di un incontro successivo - ha detto Aurelio Marguerettaz (Uv) - abbiamo preso atto del rischio di portare al collasso l'intero settore Ncc, danneggiando gravemente anche settori collegati come il ricettivo, il congressuale, la ristorazione e il turismo nel suo insieme". Pierluigi Marquis (Forza Italia) ha parlato di "tematica importante, perché il servizio Ncc è una preziosa risorsa per il sistema turistico. Il senatore Rosso di Forza Italia presenterà un emendamento al decreto 'Milleproroghe' per differire l'entrata in vigore delle norme richiamate, che qualora ci saranno le condizioni tecniche sarà valutato dalla maggioranza".



