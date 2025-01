Planaz, 'recuperare scuola Carlo Viola di Pont-Saint-Martin'

"A Pont-Saint-Martin c'è la scuola Carlo Viola che è in disuso e bisogna adoperarsi per recuperarla, pensando anche a utilizzi diversi da quello iniziale. Si potrebbe ad esempio destinarla alle associazioni presenti sul territorio per dare spazio a nuove attività culturali. Si tratta di un'iniziativa a servizio non solo del comune ma di tutti i territori limitrofi". Lo ha detto il consigliere Dino Planaz (Rassemblement Valdotain) che ha presentato in aula un'interpellanza sull'edilizia scolastica a Pont-Saint-Martin.

"La competenza sull'edilizia scolastica delle scuole di base, infanzia, primaria, secondaria di primo grado - ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche, Davide Sapinet - spetta agli enti locali. Dunque è il Comune di Pont-Saint-Martin che valuta lo stato dei propri edifici scolastici, le criticità presenti e gli interventi necessari e individua le modalità per finanziare gli interventi. Come avvenuto nelle ultime annualità, è intenzione dell'Assessorato al sistema educativo richiedere, anche nel 2025, l'assegnazione di risorse derivanti dall'assestamento di bilancio, per finanziare interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali. Sulla base degli importi assegnati, sarà pubblicato un bando per la presentazione di domande di finanziamento, a cui potranno partecipare tutti gli enti locali, compreso Pont-Saint-Martin.

La selezione sarà fatta sulla base di criteri, approvati dalla Giunta, con il parere del Consiglio permanente degli enti locali".



