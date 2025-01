Marquis, '10.000 valdostani soffrono di povertà energetica'

"In questi ultimi anni il tema dell'energia è molto sentito dalle famiglie a seguito delle forti oscillazioni dei prezzi dovute a questioni di carattere geopolitico. Anche in Valle d'Aosta, il rapporto dell'Oipe consegna dei dati allarmanti, perché significa che 10.000 valdostani soffrono di povertà energetica". Lo ha detto il consigliere regionale Pierluigi Marquis (Forza Italia) che ha presentato in aula un'interrogazione sulla povertà energetica.

"Le parti sindacali hanno chiesto una misura di riduzione del costo dell'energia in Valle d'Aosta - ha aggiunto - perché non ci si può più accontentare della politica delle sovvenzioni indirette. I valdostani si trovano nella condizione di pagare l'energia a livelli molto elevati: bisogna quindi ridurre il costo dell'energia. Abbiamo anche le armi per affrontarlo, con bilanci importanti: l'approccio, oltre che ambientale, deve essere di vero e proprio sostegno alle famiglie".

La replica dell'assessore Luigi Bertschy: "Il tema della povertà energetica è stato inserito nel Piano energetico ambientale regionale (Pear) al 2030, approvato lo scorso anno dal Consiglio regionale: rientra pertanto tra gli obiettivi politici e amministrativi della Regione. Le azioni saranno oggetto di un lavoro che il Pear assegna in modo trasversale a tutti gli assessorati ed è previsto un tavolo interistituzionale che prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo. Il 27 gennaio, il tavolo si riunirà per fare un primo report che consentirà di intervenire sulle azioni prioritarie e strategiche da mettere in atto nella programmazione dei vari interventi".

"La riduzione dei consumi e l'efficientamento energetico - ha concluso - sono temi per diminuire i costi per la comunità, ma altrettanto importante è il sostegno alle famiglie in difficoltà: da qui la trasversalità del tavolo. Dal monitoraggio della povertà energetica saranno adottate le misure che dovranno avere una visione sinergica e trasversale, con l'obiettivo di ridurre i consumi ma anche di dare sostegno a chi ha bisogno.

Una delle azioni immediate potrà essere la costituzione di tavoli tematici per monitorare la situazione e avere dei dati territoriali al fine di predisporre le misure necessarie".





