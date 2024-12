Lega VdA, "non solo protesta ma anche azione propositiva"

"Un'azione forte e concreta, che non si è limitata alla protesta, ma a fianco dell'attività ispettiva ha portato avanti un'articolata proposta che non ha guardato al colore politico, ma al bene comune cercando di passare dalle parole ai fatti". Così è descritta l'attività del gruppo consigliare della Lega Vallée d'Aoste nel Rapport annuel 2024.

Oltre a confermarsi il gruppo con il maggior numero di iniziative, la Lega ha proposto diversi atti normativi "in linea con gli obiettivi del proprio programma elettorale: lo sviluppo economico, la tutela territorio e della popolazione che ci vive, l'attenzione verso i più deboli". "A differenza di un Governo regionale cieco e sordo alle esigenze della nostra regione - si legge nel Rapport - abbiamo cercato, come sempre, di fare proposte concrete e di buon senso tutelando le fragilità e rilanciando i punti di forza che la Valle d'Aosta possiede".

"Quest'anno la nostra regione - prosegue - è stata colpita anche dall'alluvione di giugno. Negli ultimi mesi di questo 2024 abbiamo denunciato il fatto che, nonostante le veline diffuse dal Governo regionale, nella seconda variazione di bilancio non c'era nessuna pioggia di soldi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. La Giunta infatti, invece di sostenere concretamente chi aveva necessità di liquidità, è ricorsa allo strumento dell'indebitamento. Per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno, collegato al disegno di legge 171, che impegnava il Governo regionale a predisporre una misura che riconoscesse adeguati ristori. Una misura che, però, è stata bocciata da una maggioranza che non vuole andare incontro alle istanze dei suoi cittadini".

Tre le proposte di legge presentate: "Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna" con cui "si voleva garantire un futuro a tutti coloro che resistono, investono e vogliono tornare nei nostri piccoli comuni, per non farli morire, ma che una maggioranza cieca e arrogante ha voluto bocciare"; "Interventi a favore delle persone affette da celiachia" per semplificare e migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa patologia versando il buono destinato ai pazienti celiaci direttamente sul conto corrente, legge che "è stata bocciata unicamente perché proveniente dall'opposizione"; "Misure di governo del territorio in merito alla rete di media e grande distribuzione regionale" per evitare la costruzione di nuovi esercizi commerciali che vanno a detrimento dei piccoli esercizi di prossimità che è attualmente all'esame della Commissione competente.



