Forza Italia, "opposizione concreta e soluzioni percorribili"

"Nel 2024 abbiamo messo in atto un'opposizione concreta e proponendo alla maggioranza regionale soluzioni concrete e percorribili. Il nostro obiettivo è sempre stato di trovare soluzioni che andassero nella direzione di dare risposte ai problemi e alle necessità delle valdostane e dei valdostani". Così il gruppo Forza Italia nel Rapport annuel 2024.

"L'azione consiliare di Forza Italia è stata esplicitata, in modo incisivo e capillare, su tanti argomenti: sono state prodotte 142 iniziative ispettive, oltre 21 accessi agli atti e una proposta di legge. Nonostante la ripresa economica e la sensibile riduzione del prezzo dei costi energetici rispetto al 2023, in Valle d'Aosta desta preoccupazione la crescita della platea delle persone e delle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e che palesano difficoltà nell'accesso ai beni e servizi primari. A questo riguardo abbiamo presentato una molteplicità di iniziative ispettive con riferimento al tema dell'abitazione, ai servizi socio-assistenziali, al caro bollette, all'aumento degli stipendi, all'inclusione delle categorie più fragili prestando particolare attenzione a chi vive il disagio della disabilità e all'invecchiamento attivo".

"Ci si è occupati della sanità - prosegue il gruppo, che dal 3 ottobre scorso conta anche sul consigliere Christian Ganis - in tutte le sue componenti: le liste d'attesa, l'ospedale, il pronto soccorso, il territorio, la mancanza di personale.

L'approfondimento dei temi per il rafforzamento dell'economia ha occupato importanti momenti della nostra attività consiliare.

Per citarne alcuni, la questione dei trasporti, su tutti la realizzazione della seconda canna del tunnel del Monte Bianco, la viabilità autostradale e ordinaria, il trasporto ferroviario, il Piano di ripresa e resilienza, il turismo e l'edilizia, due forti motori di sviluppo.

Si è sollecitato il governo regionale a ridurre la pressione fiscale e a mettere in atto le necessarie riforme per il buon andamento della macchina amministrativa, così come abbiamo espresso preoccupazione per la costante crescita dell'avanzo di amministrazione".

