Testolin, 'Sommet Grand Continent a excellente visibilité'

En répondant à une question du groupe de Rassemblement Valdôtain, le Président de la Région, Renzo Testolin a assuré que "le Sommet Grand Continent en Vallée d'Aoste a acquis en seulement deux ans une excellente visibilité, attirant l'attention des journaux italiens et internationaux, parmi lesquels le Corriere della Sera, El Pais, Financial Times, The Guardian. C'était le défi partagé avec le Groupe d'études géopolitiques et, par ailleurs, l'événement bénéficie du haut patronage des Présidents Macron et Mattarella, ainsi que du soutien de l'Unesco et de l'Ocde. Seules les crises gouvernementales imprévisibles en cours en France et en Allemagne ont réduit au dernier moment le nombre et l'importance des participants. Le Sommet a donc des perspectives et des objectifs qui dépassent le bilatéralisme italien et français, voire la dimension européenne elle-même. Par contre, le Traité du Quirinal reste le cadre dans lequel la Vallée d'Aoste s'inscrit naturellement pour développer ses relations, soit dans un contexte plus strictement transfrontalier soit avec les institutions françaises: certainement les relations nouées grâce au Sommet peuvent être utiles aussi pour développer de nouvelles initiatives dans ces domaines". "Le choix d'expérimenter l'utilisation d'une partie de la Maison du Val d'Aoste par le Groupe d'études géopolitiques - a ajouté le Président - répond d'une part à la volonté de consolider davantage la relation avec la Vallée d'Aoste et d'autre part répond exactement à l'idée de développer des synergies pour l'organisation d'initiatives de promotion de la Vallée d'Aoste à Paris, toujours étant entendu que la Maison du Val d'Aoste reste à la disposition de la Région. Dans le cadre de l'accord avec le Groupe d'études géopolitiques, les Assesseurs régionaux ont récemment été invités à proposer des évènements à organiser à la Maison du Val d'Aoste, qui pourront promouvoir notre Région à Paris et dans tout le panorama francophone international. Les travaux en cours sont essentiellement les travaux ordinaires qui deviennent nécessaires après cinq ans de fermeture des locaux, à savoir l'enlèvement des matériaux qui ne sont plus nécessaires, le nettoyage et la peinture et enfin les contrôles et l'éventuel aménagement des équipements des locaux".



