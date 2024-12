"É apoué y et Poulinne" en scène au Théâtre Giacosa

Dimanche 15 décembre 2024, à 18 heures, le Théâtre Giacosa d'Aoste accueillera la pièce de théâtre "É apoué y et Poulinne", mise en scène par la Compagnì dou Beufet d'Arnad. L'événement, organisé par la Consultation régionale pour l'égalité des chances, aborde le thème de la violence contre les femmes à travers le prisme du théâtre populaire, grâce à une compagnie riche en tradition, composée exclusivement d'acteurs de moins de 40 ans. La pièce, jouée en langue francoprovençale, raconte l'histoire de deux femmes partageant le même prénom, Poulinne, mais apparemment séparées par des parcours de vie opposés : une femme ambitieuse et couronnée de succès, et une autre écrasée par la médiocrité et la résignation. Pourtant, scène après scène, leurs vies s'entrelacent, révélant une réalité commune faite de violence et d'oppression dans une société patriarcale. Présentée pour la première fois en 2017 lors de la programmation "Printemps théâtral", la pièce a été écrite par la Compagnì et a remporté le dixième Prix Magui Maquignaz en 2018.



