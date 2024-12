"Da locale a globale, geopolitica delle mafie", evento ad Aosta

Saranno Tommaso Pastore, capocentro della Direzione investigativa antimafia di Torino, e Fabrice Rizzoli, docente di geopolitica delle criminalità a Sciences Po, Istituto di studi politici di Parigi, i protagonisti della conferenza organizzata dall'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso - istituito presso il Consiglio Valle - nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e divulgazione. L'evento - ribattezzato "Dal locale al globale, la geopolitica delle mafie" - è in programma lunedì 16 dicembre, alle 17.30, nella Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta. I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, e moderati da Cristina Porta, giornalista professionista. "Si parlerà della geopolitica delle mafie - è spiegato nella presentazione - intesa come la capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi ai contesti locali e globali, sfruttando le vulnerabilità economiche, sociali e istituzionali per consolidare il proprio potere".



