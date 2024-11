Grosjacques, "palaghiaccio Courmayeur adattato per curling"

"Lo stadio del ghiaccio di Courmayeur non viene concesso per il curling per una serie di criticità. Il problema principale è progettuale in quanto il curling e la pista di pattinaggio condividono il medesimo impianto di raffreddamento, ma hanno necessità di temperature di ghiaccio differenti. La soluzione sarebbe di separare i due impianti e renderli autonomi: i costi sono stati stimati in 129.000 euro più le spese di progettazione. A questo si aggiungono i costi di gestione, circa 40.000 euro annui. Nei mesi scorsi ci sono stati interlocuzioni con il Comune di Courmayeur che si è dimostrato disponibile ad assumere parte dei costi necessari per il ripristino della pista di curling. Nei prossimi mesi si darà corso alle attività progettuali e al successivo finanziamento delle spese". Lo ha detto l'assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques, rispondendo in aula ad un'interpellanza sull'utilizzo del Palaghiaccio di Courmayeur per gli atleti disabili.

"La Disval si è dichiarata disponibile alla gestione della pista - ha aggiunto - anche per mettere la struttura in condizione di essere utilizzata in misura superiore al solo utilizzo per gli allenamenti della Disval. L'altra struttura che potrebbe ospitare gli allenamenti di curling è il futuro Palaghiaccio di Aosta: abbiamo sentito il Comune di Aosta che ha detto che il nuovo impianto prevede la pista di curling. Il Comune sta aggiudicando la concessione, il cui intervento dovrà concludersi nel corso del 2026, in tempo utile per l'avvio della stagione sportiva 2026-2027".



