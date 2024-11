Banche: Testolin, calo sportelli in Vda legato a tecnologia

"L'interlocuzione in merito alla presenza di sportelli bancari sul territorio sconta politiche aziendali di ampio raggio sulle quali i termini di confronto da parte delle Amministrazioni sono limitati, se non inesistenti.

La forte implementazione delle apparecchiature per i pagamenti elettronici che ormai interessano la quasi totalità delle realtà economiche/turistiche/commerciali hanno abbattuto, nel tempo, la funzione di intermediatore delle banche, così come le funzioni sempre più specialistiche delle stesse che dedicano personale specializzato alle varie categorie di clienti. Clienti che, in gran parte dei casi sono raggiunti presso le loro attività o residenze o seguiti su appuntamento in maniera flessibile, abbattendo anche in tal caso la necessità di una sede territoriale diffusa". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sulla chiusura degli sportelli bancari e dei bancomat sul territorio valdostano.

"L'attività della Regione - ha aggiunto Testolin - punta anche a creare metodi di pagamento e procedure che agevolino i servizi a distanza con l'utilizzo di apposite applicazioni e modalità operative attuabili da mobile banking che possano neutralizzare il calo di servizi territoriali classici. Quello che possiamo fare e che facciamo da sempre in Valle d'Aosta è mettere in atto tutte le azioni necessarie per mantenere vivo e abitato tutto il territorio e di conseguenza 'interessanti' per gli operatori e i fornitori di servizi, come quelli bancari".

La replica di Erik Lavy (Lega Vda): "Sono basito. Avere degli sportelli bancari significa avere un servizio sul territorio, ma per il presidente Testolin la riduzione degli sportelli è frutto dell'evoluzione tecnologica e va bene così. Il confronto con gli istituti bancari è oggi inesistente: noi chiedevamo se si poteva istituire un tavolo per affrontare la desertificazione bancaria, ma anche questo non interessa, tanto la tecnologia va avanti e non importa se gli abitanti di Gressoney o di Brusson non hanno questo servizio. Questa maggioranza è in totale contraddizione: ieri avete detto che bisogna mantenere i servizi sul territorio per evitare lo spopolamento, oggi invece, con questa risposta, dite il contrario".



