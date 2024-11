Bertin, "Gioachino Gobbi esempio di passione e visione"

"A nome del Consiglio regionale, tengo ad esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa di Gioachino Gobbi. È stato un esempio di passione, visione e impegno, il cui nome è intimamente legato a Courmayeur, dove ha saputo rappresentare un punto di riferimento per la comunità oltre ad essere un imprenditore capace e innovativo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana. Per Aurelio Marguerettaz (Union valdotaine) Gioachino Gobbi era "un uomo dai valori, dalla curiosità e dalla generosità incredibili che ha lasciato un ricordo straordinario", per Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain) "un visionario che credeva nella tradizione riproposta, un narratore dal giudizio serafico, una figura che la comunità di Courmayeur perde con dolore», per Erik Lavevaz (Union valdotaine "un uomo che, con grande coraggio, ha rilevato venti anni fa la ex Rossignol a Verrayes mantenendo il lavoro per 40 famiglie della media Valle". Infine il presidente della Regione, Renzo Testolin, lo ha ricordato come "un uomo dalle diverse tonalità: uomo di montagna, personaggio con la capacità di trovare delle convergenze e di guardare lontano, uomo di paese e uomo internazionale: un pezzo di Valle d'Aosta che perdiamo".



