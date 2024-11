Riduzione dell'Iva sul pellet, approvata mozione di Pcp

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Progetto Civico Progressista che "sollecita l'approvazione del disegno di legge statale per la riduzione dell'aliquota Iva sulle cessioni di pellet", chiedendo al Presidente della Regione, ai Parlamentari valdostani e alle forze politiche che hanno rappresentanti in Parlamento di impegnarsi per il ripristino di questa agevolazione.

"La proposta di cui è prima firmataria la senatrice Spelgatti prevede la riduzione al 10% dell'Iva sulle cessioni di pellet - ha detto la consigliera Chiara Minelli - ma ad oggi non risulta che la Commissione finanze e tesoro abbia iniziato l'esame del testo. È importante che questa norma venga approvata al più presto perché dal primo marzo 2024 si è tornati all'Iva ordinaria al 22%, magari anche con emendamenti alla Finanziaria statale. Bisogna dare massima attenzione e priorità a questo argomento: nella nostra regione, come in quelle dell'Arco alpino, l'uso del pellet è molto diffuso e ha progressivamente sostituito la legna come combustibile per il riscaldamento domestico. Nell'ottica di una progressiva transizione energetica, che dovrà privilegiare sistemi più performanti, un impegno in tal senso è utile e necessario". Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha condiviso "l'importanza della tematica, così come peraltro già espresso in precedenti occasioni" e ha auspicato che "l'invito alle forze politiche sia raccolto in maniera trasversale e concreta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA