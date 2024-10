In aula arrivano i contributi all'hockey e al rugby

Torna a riunirsi da martedì 5 a giovedì 7 novembre il Consiglio Valle, per discutere un ordine del giorno composto di 95 punti, di cui 55 rinviati da precedenti adunanze. L'Assemblea è convocata tre giornate dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.30.

I consiglieri sono chiamati a prendere atto della relazione sull'attività 2023 del Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e ad esaminare la risoluzione sottoscritta dai componenti il Comitato paritetico volta alla costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale Consiglio-Giunta.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, sono iscritti sette progetti di legge. Il primo, con relatori i consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Simone Perron (Lega Vda), disciplina l'Istituto regionale Adolfo Gervasone e ha ottenuto il parere favorevole della quinta Commissione 'Servizi sociali' che, nella riunione del 23 ottobre scorso, si è espressa anche a favore del secondo disegno di legge all'ordine del giorno: 'Interventi a favore della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale' il cui relatore è il consigliere Andrea Padovani (Fp-Pd).

Il terzo disegno di legge, che ha come relatore il consigliere Corrado Jordan (Uv), contiene disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi e modifica il Testo unico in materia di cooperazione (lr n. 27/1998). Il provvedimento ha ricevuto l'assenso dalla quarta Commissione 'Sviluppo economico' nella riunione del 14 ottobre scorso in cui è stato espresso anche il parere favorevole sul quarto disegno di legge in discussione: sostegno alle pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, con relatore il consigliere Roberto Rosaire (Uv).

Il quinto disegno di legge, il cui relatore è il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), riguarda la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai campionati per il triennio 2024-2026 ed è stato licenziato con parere positivo dalla quinta Commissione 'Servizi sociali' il 14 ottobre. Infine, sarà esaminata la proposta di legge del gruppo Lega Vallée d'Aoste, con relatore il Consigliere Andrea Manfrin, che contiene interventi a favore delle persone affette da celiachia e che ha ricevuto il parere contrario dalla quinta Commissione 'Servizi sociali' il 23 ottobre.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 33 interrogazioni, di cui quattro del gruppo Forza Italia (progetto di ristrutturazione e di destinazione dell'edificio 'Arcate del Plot' ad Aosta; ultimazione dei lavori al Palaindoor; esiti della gara per la vendita di quindici unità immobiliari nel complesso 'Villette ex impiegati Cogne' di Aosta; informazioni su un confronto con Anas per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade statali n. 26 e 27).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato nove interrogazioni (attività organizzate dalla struttura di neuropsichiatria infantile; ripercussioni sul governo regionale a seguito della costituzione del nuovo progetto politico autonomista di centro; disservizi relativi ai bus sostitutivi per la tratta Aosta/Torino; sicurezza sul tratto della strada regionale n. 20 nel comune di Gressan; motivazioni della revoca del divieto di accesso alle biciclette in alcune aree di pertinenza dell'ospedale Parini; procedure di acquisto e di verifica della qualità di dispositivi medici presso l'Ausl; azioni per rendere fruibili i posti auto per disabili nella sede Usl di via Guido Rey ad Aosta; valutazioni tecniche preventive rispetto alla modifica della dotazione organica dell'Azienda JB Festaz; notizie sul bonus elettrico per gravi condizioni di salute).

Sono dieci le interrogazioni del gruppo Progetto civico progressista (responsabilità in capo al direttore dei lavori a seguito di episodi di infiltrazioni d'acqua nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta; determinazioni assunte sulla 'Maison du Val d'Aoste' di Parigi; iniziative per evitare la chiusura del traforo del Gran San Bernardo; informazioni sulla Commissione paritetica e sullo schema di norma di attuazione sulle concessioni di derivazione d'acqua; informazioni sugli stanziamenti approvati per gli eventi alluvionali del 29 giugno scorso; notizie sui componenti del tavolo tecnico di coordinamento per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili; cronoprogramma dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea/Aosta; garanzie per il mantenimento occupazionale negli stabilimenti Eltek e Itw Fusion di Hône; misure per la tutela degli operatori sanitari da episodi di violenza da parte di utenti; norme per il contrasto alle discriminazioni sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale).

Sono dieci anche le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain (posizione della maggioranza rispetto ai temi evidenziati dal movimento Fridays for future; dernières nouvelles concernant le mystère de l'actuelle localisation du corps de Corrado Gex; chiarimenti sull'affido di un servizio relativo allo sviluppo dell'immagine della Casa da gioco di Saint-Vincent; aggiornamenti sulla proroga della concessione relativa al tunnel del Gran San Bernardo e alla problematica della transitabilità del tratto autostradale Ivrea/Santhià; progetto sperimentale di avvicinamento alla montagna nelle scuole primarie; tempistiche e costi per la realizzazione del nuovo progetto funiviario Pila/Couis; azioni per il miglioramento della comunicazione nei confronti del ministero della Salute e della popolazione sui dati della sanità regionale; disponibilità di medici di medicina generale nella Valtournenche; procedura di conciliazione promossa dai sindacati presso la casa di riposo JB Festaz; informazioni sulle nuove assunzioni e cessazioni dal lavoro della dirigenza sanitaria non medica e delle professioni sanitarie).

Delle 28 interpellanze, sei sono del gruppo Forza Italia, sette della Lega, sei di Pcp, nove di Rv. All'ordine del giorno figurano anche venti mozioni.



